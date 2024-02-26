Москва, 26 февраля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Масштабное исследование показало, что использование вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca может впоследствии спровоцировать неврологические, кровеносные и сердечно-сосудистые осложнения. Об этом сообщало агентство Bloomberg.

«Матричная РНК, когда её вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить», — отметил Гинцбург, комментируя итоги исследования.

По его словам, у вакцинированных людей гораздо чаще выявляли миелиты и миокардиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

В группе людей, получавших российскую вакцину «Спутник V», количество этих и других побочных осложнений не превышало обычного уровня, то есть было таким же, как и без вакцинации. Препарат «Спутник V» находится в третьей фазе клинических испытаний, уточнил Гинцбург в беседе с РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений о серьёзных осложнениях. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии.

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) указывало, что с применением вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna связан повышенный риск воспаления сердечной мышцы — миокардита — и воспаления окружающей сердце ткани — перикардита.