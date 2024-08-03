Москва, 3 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Масштабное применение таких антикоронавирусных вакцин, как Pfizer и Moderna, могло привести к увеличению избыточной смертности среди молодёжи в европейских странах. Об этом председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков написал 3 августа в Telegram-канале.

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Он прокомментировал данные об избыточной смертности в Нидерландах, которая в возрастной категории до 45 лет растёт с каждым годом. В категории 45-55 лет максимальный рост был зафиксирован в 2022 году, затем показатель пошёл на спад.

«С чего бы это вдруг стали чаще, чем раньше, до COVID-19, умирать молодые голландцы? Ответ один: «напрививались» «Пфайзером» и «Модерной», — написал Пушков.

Он добавил, что некоторые проходили вакцинацию по три-четыре раза, а глава компании Pfizer Альберт Бурла призывал делать прививки по шесть-восемь раз. По словам сенатора, Бурла ничего не смыслит в медицине, зато умеет подсчитывать барыши.

Итогом массовой вакцинации, заключил Пушков, стала большая избыточная смертность в странах Западной Европы, в первую очередь — среди молодых людей. При этом скандалов и разоблачений было множество, но ответственность никто не понёс.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал ожидаемыми выводы о том, что применение мРНК-вакцин от коронавируса вызывает развитие осложнений. Он пояснил, что организм человека воспринимает матричную РНК как чужеродную информацию, которую нужно уничтожить. В результате у вакцинированных людей гораздо чаще выявляли миелиты и миокардиты по сравнению с теми, кто не получал вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

Так Гинцбург прокомментировал результаты масштабного исследования, подтвердившие связь между использованием вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca с возможным развитием неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений.