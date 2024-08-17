Москва, 17 августа, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Российские военные Южной группировки войск уничтожили в районе Северска британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 с расчётом ВСУ, сообщили 17 августа в Минобороны России.

Кадр из видео

«В ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесён артиллерийский удар», — сказано в сообщении.

В российской военном ведомстве уточнили, что в результате удара самоходная артиллерийская установка с расчётом ВСУ была уничтожена.

Как передавало ИА Регнум, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боёв. По его словам, ожесточённые бои также продолжаются и на купянском направлении в районе Макеевки, Песчаного и Стельмаховки.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в конце июля, что взятие Вооружёнными силами России под контроль населённых пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватское является очередным шагом на пути к освобождению Северска и Красноармейска.