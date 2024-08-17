Москва, 17 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В некоторых российских регионах ожидается повышение температуры воздуха до +38 градусов, сообщил 17 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Belkin Alexey/Global Look Press

Так, по словам синоптика, столбик термометра в Республике Тыва может подняться до 38 градусов, что выше нормы на 10 градусов.

Аналогичная ситуация, отмечает Вильфанд, ожидается и в Иркутской области, где прогнозируется до +32 градусов во вторник, 20 августа.

Помимо этого, жаркая погода прогнозируется на Алтае, в Хакасии, а также в Красноярском крае, где температура воздуха может повыситься на 6–9 градусов выше нормы, уточнил он.

«Сильно повысится температура на юге Якутии с воскресенья по среду, там прогнозируется +26… 29 градусов. Такой температурный фон на 6–8 градусов выше нормы, так что продолжается жара», — приводят слова Вильфанда «Известия».

Вместе с этим жаркая погода также ожидается и в европейской части России. Так, повышение температуры прогнозируется в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях. Столбик термометра в этих регионах в выходные может колебаться в диапазоне от +30 до +36 градусов, добавил синоптик.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Центральной России завершился период «утомлённого» солнца.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. Пик жары пришёлся на 2 июля. Предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году.