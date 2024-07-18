Москва, 18 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Москве до конца июля больше не ожидается 30-градусной жары, сообщила в своём Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

По словам синоптика, в Центральной России завершился период «утомлённого» солнца. С 19 июля температура воздуха будет достигать нормальных значений днём — от 23 до 26 градусов и ночью — от 15 до 16 градусов. В некоторые дни ожидаются умеренные дожди, добавила специалист.

«Последняя декада июля — по климату самая жаркая — в этом году уступила пальму первенства центральной декаде лета», — заявила Позднякова.

Ведущий специалист подчеркнула, что солнце продолжит радовать жителей и гостей столицы, однако оно будет уже не таким ярким, как в начале июля.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется очень тёплая погода с дневной температурой воздуха до 25-30 градусов, также возможны кратковременные грозы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июля заявил, что в России нынешним летом ещё стоит ожидать периоды жаркой погоды. По его словам, наиболее жарко в стране бывает в конце июля и начале августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 30 июня спрогнозировал тёплый и засушливый июль в Москве. Синоптик уточнил, что в это время ожидается дефицит осадков до 20–40%.