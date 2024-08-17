Шебекино, Белгородская область, 17 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В результате обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

Глава региона добавил, что в результате произошедшего две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и контузию. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации пострадавшие отказались.

По его словам, в результате прямого попадания снаряда была повреждена крыша частного дома, также были выбиты окна и посечён фасад. Во втором домовладении посечён забор. Осколки повредили легковой автомобиль. Помимо этого, есть локальные повреждения на линии электропередачи.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы.

17 августа глава Белгородской области заявил, что украинские боевики обстреляли два населённых пункта в регионе. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ пострадали линии газо — и электроснабжения, а на одной из улиц пропало электричество.

Как сообщало ИА Регнум, с 19 августа закроют въезд в пять населённых пунктов Белгородской области. Жители части Шебекино и нескольких белгородских сёл смогут уехать в пункты временного размещения или получить компенсацию на аренду жилья.

12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью украинский войск на границе.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что участвующим во вторжении на российскую территорию украинским войскам ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области. По его словам, составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца. Он добавил, что большая часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожена.