Москва, 17 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В некоторых регионах России в выходные прогнозируется жара до 38 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить +38 градусов. В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6–11 градусов выше нормы, с субботы по вторник там будет +27–32 градуса», — рассказал он.

По его словам, жара ожидается в выходные на Алтае, в Хакасии, а также в Красноярском крае. Температура в этих регионах составит +25–29 градусов, а на юге Красноярского края она может достигнуть +31 градуса.

Вильфанд проинформировал, что температура в диапазоне +30–36 градусов ожидается с понедельника по среду в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, а также Курской и Белгородской областях. С воскресенья по среду в Забайкалье и Бурятии будет +28–31 градус, это на 6–8 градусов выше нормы. Помимо этого, сильно повысится температура с воскресенья по среду и на юге Якутии. Согласно прогнозам, температура в этом регионе достигнет +26–29 градусов.

Метеоролог добавил, что в регионах Северного Кавказа отмечается засуха в связи с дефицитом осадков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Центральной России завершился период «утомлённого» солнца.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. Пик жары пришёлся на 2 июля. Предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году.