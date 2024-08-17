Энергодар, Запорожская область, 17 августа, 2024, 08:11 — ИА Регнум. На фоне сообщений о возможной атаке ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) персонал обеспечивает безопасность объекта. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объёме», — отметила Яшина в беседе с «РИА Новости».

Ранее появились сведения о возможной атаке украинских военных на Курскую и Запорожскую АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военно-гражданская администрация Харьковской области 16 августа проинформировала о том, что принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. В ходе допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

В этот же день спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с официальным опровержением сообщений о планах атак АЭС и применения «грязных бомб». По его словам, Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия.

В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по российским АЭС.