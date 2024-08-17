Эксплуатация Запорожской АЭС обеспечивается персоналом в полном объёме
Сотрудники ЗАЭС полностью обеспечивают безопасность на фоне риска атаки ВСУ
Энергодар, Запорожская область, 17 августа, 2024, 08:11 — ИА Регнум. На фоне сообщений о возможной атаке ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) персонал обеспечивает безопасность объекта. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объёме», — отметила Яшина в беседе с «РИА Новости».
Ранее появились сведения о возможной атаке украинских военных на Курскую и Запорожскую АЭС.
Как сообщало ИА Регнум, террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Военно-гражданская администрация Харьковской области 16 августа проинформировала о том, что принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. В ходе допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.
В этот же день спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с официальным опровержением сообщений о планах атак АЭС и применения «грязных бомб». По его словам, Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия.
В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по российским АЭС.