Киев, 17 августа, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Появившаяся информация о планах применить «грязную бомбу» и ударить по российским атомным электростанциям (АЭС) не соответствует действительности. С опровержением 16 августа выступил спикер украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.

media-polesye.com Спикер МИД Украины Георгий Тихий

«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия», — написал он в соцсети Х.

Спикер заверил, что у Украины нет «грязных бомб» и их производство не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России, подтвердили 16 августа в военно-гражданской администрации Харьковской области. Во время допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

Представитель российского силового ведомства заявил, что ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал «хозяев» Украины серьёзно отнестись к предупреждению о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Сможет ли кто-то гарантировать, что киевский режим не воспользуется ей для очередного теракта, поинтересовался он.