Вашингтон, 17 августа, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис намерена изменить в стране систему уголовного правосудия, отменив возможность освобождения под залог. Об этом 16 августа заявил её представитель Джеймс Сингер телеканалу Fox News.

Gage Skidmore Камала Харрис

По его словам, Харрис считает, что США нужна система, при которой фактор общественной безопасности, а не благосостояния обвиняемого, определит, кого необходимо содержать под стражей после ареста.

Представляющие угрозу обществу, по мнению Харрис, должны быть за решёткой вне зависимости от их материального положения, пола и расы, пояснил Сингер.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Камала Харрис во время своей речи по экономической повестке своей предвыборной кампании пообещала ввести в США на фоне высокой инфляции федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты. Она добавила, что в случае прихода к власти её администрация планирует предоставить 25 тыс. долларов людям, которые решили впервые приобрести жильё.

Согласно июльскому опросу компании YouGov для издания Times, 30% американцев полагают, что страна не готова к женщине-президенту. При этом противоположного мнения придерживаются 54% опрошенных. По оставшимся 16% респондентов результаты не приводились.