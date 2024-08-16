Москва, 16 августа, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Днепропетровской области. Видеокадры опубликовало 16 августа Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В Telegram-канале ведомства уточнили, что разведка вскрыла позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населённого пункта Желобок,

В результате удара ракетного комплекса «Искандер-М» полностью выведены из строя две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

Как сообщало ИА Регнум, в Сумской области экипаж Су-34 ВКС России уничтожил зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны ВСУ. Удар по украинскому комплексу ПВО С-125 наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс противника, отметили 16 августа в Минобороны РФ.

Вооружённые силы России за последнюю неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировали три самоходные огневые установки ЗРК Patriot и «Бук-М1». Также оборонное ведомство сообщило, что российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии.