Москва, 16 августа, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Союзникам киевского режима следует со всей серьёзностью отнестись к предупреждению о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Об этом 16 августа заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

mk.ru Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

«Белому дому стоило бы поинтересоваться у подшефных нацистов, что они задумали и к чему готовятся в этот раз, чтобы потом не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке!» — отметил он в Telegram-канале.

Также Мирошник поинтересовался, сможет ли кто-то гарантировать, что Украина не воспользуется «грязной бомбой» для очередного теракта.

Как сообщало ИА Регнум, по информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал 16 августа подпольщик.

ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины, заявил представитель российского силового ведомства.