Вашингтон, 16 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область обернулась гибелью многих украинских военных, пишет издание The Washington Post со ссылкой на слова украинских бойцов.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

Так, изданию на условиях анонимности украинские военные и один командир рассказали, что Белгородская область была готова к угрозе нападения — части ВСУ почти мгновенно подверглись авиаударам, интенсивным обстрелам артиллерии и дронов.

Как отмечает издание, многие украинские военные были тяжело ранены или контужены, а другие погибли. Также сообщается, что выжившие укрывались в окопах в течение нескольких дней, пока их не эвакуировали.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

15 августа министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Генеральный штаб Вооружённых сил РФ подготовил план по дополнительным мерам по защите в Белгородской области. Речь идёт о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных, а также выделении сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач.