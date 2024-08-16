Киев, 16 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В Днепропетровске раздаются взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Масштабный столб дыма в Днепропетровске после серии взрывов», — уточняет издание под фотографией с места происшествия.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области в настоящее время звучит воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа взрыв произошёл на северо-востоке Украины в городе Сумы.

15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Ночью 15 августа взрыв прогремел и в Черкасской области Украины. О повреждениях объектов в результате инцидента не сообщалось. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот день сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и восьми областей.