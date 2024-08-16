Киев, 16 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. На северо-востоке Украины в городе Сумы произошёл взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

Пресс-служба Минобороны

«В Сумах прозвучал взрыв», — указано в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на территории Сумской области звучит уже более четырёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 15 августа на Украине в Днепропетровской области были слышны взрывы. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во время взрывов в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Затем несколько взрывов произошло в городе Сумы. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу. Однако другие подробности инцидентов не приводятся. С 21:38 мск сирены оповещения населения об опасности с воздуха стали включать в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

В тот же день на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Ночью 15 августа взрыв прогремел и в Черкасской области Украины. О повреждениях объектов в результате инцидента не сообщалось.