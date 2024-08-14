Киев, 15 августа, 2024, 00:36 — ИА Регнум. На Украине ночью 15 августа взрыв прогремел в Черкасской области. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу с 23:51 мск 14 августа.

Подробности инцидента не сообщаются. Не известно о повреждённых в результате взрыва объектах.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 15 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые, сообщил 14 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.