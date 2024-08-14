Киев, 15 августа, 2024, 00:26 — ИА Регнум. На Украине ночью 15 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые, сообщил 14 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.

13 августа Лебедев заявил о ракетном ударе ВС РФ по складам ВСУ в Одесской области, расположенным рядом с портом Южный. По его информации, были поражены арсеналы, куда, предположительно, доставляли военные грузы из Румынии.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 14 августа сообщил, что ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожье. По его данным, ракета попала по скоплению техники и живой силы украинских боевиков.