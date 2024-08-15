Павлоград, Украина, 15 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. На Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«На ПМЗ произошёл взрыв с повторной детонацией, детонирует больше трех часов, сопротивление сообщает, что прилета не было», — сказал Лебедев.

Позднее координатор написал в своём Telegram-канале о том, что детонируют снаряды на складе.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 15 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые, сообщил 14 августа Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег.

11 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, на территории Сумской и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.