Лондон, 16 августа, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Появление в западной прессе публикаций о причастности главы киевского режима Владимира Зеленского к подрыву «Северных потоков» говорит о подготовке смены в руководстве Киева. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

ИА Регнум Подробности расследования взрыва на “Северном потоке”

По словам Меркуриса, вышедшие материалы выбивают почву из-под ног не только у Зеленского, но и у всего его политического окружения.

«Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — заявил эксперт.

Журналист Алекс Христофору добавил, что публикации, как и расследование диверсии, бьют не только по киевскому режиму, но и «наносят унизительный удар по Германии», власти которой так долго готовились к запуску газопровода из России. Ведь именно ФРГ, после США, оказала самую большую военную помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, экс-руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг считает, что Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов. По его мнению, немецкому правительству следует потребовать от Киева и Варшавы компенсировать убытки.

15 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ. Но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и внёс свои коррективы в разработанный план.