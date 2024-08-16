Москва, 16 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат работникам федеральных государственных учреждений на 5,1% с 1 октября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Индексация в указанном размере была предусмотрена законом о федеральном бюджете на 2024 год.

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2024 г. на 5,1 процента обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда», — сказано в тексте распоряжения правительства.

Зарплата будет повышена, в частности, преподавателям федеральных вузов, медицинским работникам клинических центров, работникам гидрометеорологических служб, сотрудникам федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, гражданскому персоналу силовых ведомств, иным работникам федеральных бюджетных, казённых и автономных учреждений.

Как передавало ИА Регнум, в июне Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года вырастет на 15%. МРОТ будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике. К 2030 году размер МРОТ достигнет не менее 35 тыс. рублей в месяц, добавил премьер-министр.

9 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории начнут получать надбавку в 1200 рублей. Выплаты будут ежегодно индексироваться. На Крайнем Севере и приравненных территориях они будут повышаться на районный коэффициент.