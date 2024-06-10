Москва, 10 июня, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет на 15%, сообщил 10 июня премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА Регнум

«МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 000 руб. в месяц», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Как пояснил Мишустин, со следующего года МРОТ будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике. При этом премьер добавил, что к 2030 году МРОТ достигнет не менее 35 000 рублей в месяц.

На совещании с вице-премьерами Мишустин заявил, что все поручения президента Владимира Путин, которые он обозначил на пленарном заседании Петербургского экономического форума, нужно выполнить в срок и в полном объёме. Глава правительства в этой связи попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять инициативы на личный контроль и в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство.

Помимо МРОТ, с 1 февраля 2025 года возобновят индексацию пенсий работающим россиянам. Сегодня в России свыше 7 млн 800 тыс. работающих пенсионеров. Как отметил премьер, такие люди обладают солидным опытом, навыками и востребованы на рынке.

На совещании Мишустин также заявил, что с 1 июля для семей предусмотрели преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объём строительства пока недостаточный. Так, родители смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6%, независимо от возраста детей.

Правительство, как добавил премьер, расширит поддержку «Фабрики проектного финансирования». Её механизм позволяет зафиксировать для инвесторов комфортный уровень процентных расходов. Лимит «Фабрики проектного финансирования» увеличат на первом этапе на 100 млрд рублей и составит 600 млрд рублей. Мишустин пояснил, что эта мера позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 трлн рублей.

Кроме того, на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан правительство направит дополнительно свыше 1,8 млрд рублей. В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели почти 58 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня заявил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. В дальнейшем МРОТ, по словам президента, будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

В начале мая парламентарии предложили установить МРОТ в размере 30 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что МРОТ нужно повышать более высокими темпами.

В апреле российский лидер объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы этот показатель должен вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей, подчёркивал Путин.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев в беседе с ИА Регнум назвал МРОТ важным, отправным показателем, к которому привязаны многие начисления, включая социальные выплаты и штрафы, но его повышение может повлечь и побочные эффекты, например, стимулировать инфляцию. Эксперт в этой связи отметил, что необходимо провести расчёты, а также сопровождать повышение МРОТ системными мерами.

С 1 января 2024 года правительство проиндексировало МРОТ на 18%. Минимальный размер заработной платы в России с начала текущего года составляет 19 242 рубля.