Волгоград, 25 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Около 3 млн тонн зерна собрано в Волгоградской области в условиях аномальной жары, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит 25 июля пресс-служба областной администрации.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В ходе поездки в Среднеахтубинский район губернатор поздравил хлеборобов с достойным промежуточным результатом и подчеркнул, что область продолжает производить высококлассное зерно, которое используется затем по всей стране, в том числе для выпечки хлеба.

«Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 млн га обработано, собрано 3 млн тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат», — сказал Бочаров.

Помимо уборки зерновых, в области собирают ранние овощи и картофель, горох, чечевицу, нут и масличную группу. Общая площадь уборочных работ в текущем году составляет около 3,3 млн га, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, аграрии Ставропольского края к 5 июля обработали 65% полей и собрали около 5 млн тонн зерна нового урожая, превысив прошлогодние показатели. Лидерами по уборке зерна на Ставрополье стали Красногвардейский, Новоалександровский и Ипатовский округа.

Глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе совещания правительства 4 июля заявила, что в 2023 году в России были достигнуты все целевые показатели государственной программы развития сельского хозяйства. В рамках реализации госпрограммы продолжает повышаться уровень продовольственной безопасности, отмечалось на совещании. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что объёмов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла хватает как для внутреннего рынка, так и для зарубежного.