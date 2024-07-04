Москва, 4 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В прошлом году в России были достигнуты все целевые показатели государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на совещании правительства.

Виталий Тимкив/РИА Новости

На заседании правительства было отмечено, что в рамках реализации госпрограммы продолжает повышаться уровень продовольственной безопасности. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла хватает как для внутреннего рынка, так и для зарубежного.

Вместе с тем за 2023 год увеличились урожаи овощей, картофеля, фруктов. Также за год были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов. Выросли объемы переработки сырого молока.

Кроме того, было разработано более 270 образовательных программ в рамках дополнительного профессионального обучения кадров. Мишустин отметил, что в целом на выполнение госпрограммы в 2023 году было направлено 440 млрд рублей.

Доклад о ходе реализации госпрограммы правительство направит в Государственную думу, чтобы в ходе совместного обсуждения определить наиболее эффективные инструменты поддержки для достижения национальных целей, поставленных главой государства, добавил Мишустин.

В свою очередь, Лут сообщила, что, по предварительным оценкам, сельскохозяйственное производство в прошлом году выросло на 10,2% к базовому 2020 году. Производство продукции растениеводства увеличилось практически на 15%, животноводства — на 3,4%.

Ко всему прочему, производство в пищевой и перерабатывающей промышленности выросло на 11,6%. Увеличился выпуск растительных масел, сыров, плодоовощных консервов, сахара, круп и другой продукции, отметила Лут.

Глава Минсельхоза также в своём докладе указала на повышение уровня продовольственной безопасности. Так, пороговые значения доктрины выполнены по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, картофелю.

Российский агропромышленный комплекс (АПК) существенно продвинулся в части импортозамещения — соответствующий индекс составил 117%. Вырос уровень производства молочной, мукомольной и крупяной продукции, растительных масел, семян, овощей и бахчевых, отметила министр.

Глава Минсельхоза также доложила, что зарплата в АПК выросла на 16% и составила 54,6 тыс. рублей. Кроме того, был отмечен рост экспорта продукции АПК до 43,5 млрд долларов.

Вместе с тем Лут отметила, что для реализации целей указа президента о ключевых ориентирах развития АПК до 2030 года необходимо добиться достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности, увеличения производства, роста инвестиций в отрасль, увеличения экспорта продукции АПК, обретения технологического лидерства в части селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов.

«Выполнение этих задач невозможно без обеспечения отрасли профессиональными кадрами. Здесь по поручению президента будем в том числе активно заниматься популяризацией аграрных профессий. Планируем выстраивать систему подготовки кадров от школы до работодателя», — отметила Лут на совещании.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность в России полностью обеспечивается, а отрасль сельского хозяйства демонстрирует уверенные темпы развития.

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена. При этом в сфере АПК ещё «есть над чем работать», отметил президент.

Тогда же президент сказал, что урожай зерна в России в 2023 году составит около 146 млн тонн, из которых 5-6 млн тонн собрано в регионах, вернувшихся в состав страны в 2022 году. Глава государства поблагодарил аграриев и руководителей отрасли за их труд.

Путин 5 марта на встрече с аграриями в Ставропольском крае заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд. При этом, по его словам, страна стала первой в мире по экспорту пшеницы.