Москва, 9 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Российские авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам украинской армии на территории Сумской области. Об этом 9 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, что за сутки подразделения группировки войск «Север» и подошедших резервов совместно с авиацией и артиллерией пресекали попытки рейдов украинской армии вглубь российской территории на курском направлении.

Российские военные также нанесли удары по личному составу и технике ВСУ у населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного российские лётчики уничтожили американские бронетранспортёры Stryker, а у Мартыновки — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Казак».

«Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 945 бойцов при попытках атаковать Курскую область. Также они за это время потеряли 102 единицы бронетехники, включая 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, добавил он.

Украинские войска 6 августа попытались пробиться на территорию РФ Курской области. В Минобороны 7 августа заявили, что российские военные не дали ВСУ продвинуться вглубь территории страны.

Президент России Владимир Путин 7 августа назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Глава государства подчеркнул, что украинские боевики обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в числе прочего используя для этого ракеты.