Москва, 16 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Более 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% респондентов (плюс 1 процентный пункт)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 0,2 процентного пункта и составляет 77,1%.

В опросе, проведённом с 5 по 11 августа методом телефонного интервью, приняли участие свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, уточнили во ВЦИОМ.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин работает, не обращая внимания на какие-либо рейтинги.

10 июля представитель Кремля отметил, что уровень поддержки главы государства населением страны высокий и таким и сохраняется. Песков пояснил, что это связано с ежедневной работой главы государства.

14 июля Всероссийский центр общественного мнения опубликовал новые данные о доверии к некоторым политикам. По его данным, 81,5% опрошенных россиян доверяют президенту России.