Москва, 10 июля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Уровень поддержки президента России Владимира Путина населением страны высокий и таким и сохраняется. Об этом 10 июля на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Представитель Кремля пояснил, что это связано с ежедневной работой главы государства.

«Конечно, в первую очередь это связано с той работой, которую ведёт президент, ежедневная, тяжёлая, ответственная работа», ― отметил Песков.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённому с 24 по 30 июня, российскому лидеру доверяют почти 81% граждан России. Показатель одобрения деятельности президента за этот период составил 78,4% (–0,6 п. п. за неделю).

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили порядка 80,9% респондентов. В телефонном опросе ВЦИОМ приняло участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

По итогам соцопроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в период с 7 по 9 июня, работу президента Владимира Путина положительно оценили 82% россиян. По мнению 82% респондентов, Путин на посту главы государства работает скорее хорошо, обратного мнения придерживаются 8% опрошенных.

Скорее доверяют главе государства 81% граждан, 11% заявили, что скорее не доверяют.

Участие в исследовании приняли полторы тысячи человек из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 регионах. Опрос провели методом интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.