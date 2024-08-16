Москва, 16 августа, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В России золотые медали «За особые успехи в учении» получили в 2024 году 10,5% выпускников, серебряные — 7%, сообщили 16 августа в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Медали «За особые успехи в учении» — это дополнительная мотивация для ребят прилагать усилия и хорошо учиться. В этом году медалистами стали 17,5% одиннадцатиклассников, то есть примерно каждый шестой выпускник получил золотую или серебряную медаль», — сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

В министерстве отметили, что в 2023/24 учебном году выпускники школ впервые за десять лет получили серебряные медали («За особые успехи в учении» II степени). Всего медали обоих достоинств были вручены более чем 109 тысячам человек, из них золотыми медалями отмечены 65,5 тысячи выпускников, а серебряными — 44,2 тысячи.

Как передавало ИА Регнум, Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам ЕГЭ. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Москва стала единственным регионом, где есть набравшая 400 баллов выпускница.

В этом году все выпускники, независимо от результатов, получили шанс на пересдачу ЕГЭ. При этом более 80% сдававших экзамен повторно москвичей смогли улучшить свои результаты. А 54% столичных выпускников, не справившихся с ЕГЭ, смогли преодолеть минимальный порог со второй попытки.