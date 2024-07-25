Москва, 25 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В этом году юные москвичи показали блестящие результаты на итоговых экзаменах, улучшив результаты прошлого года, например, по физике и математике. Также почти вдвое сократилось количество ребят, кто не смог справиться с базовыми экзаменами по русскому языку и математике. Москва стала единственным регионом в стране, где есть выпускница, набравшая 400 баллов», — рассказала она.

В этом году все выпускники, независимо от результатов, получили шанс на пересдачу ЕГЭ. По словам Раковой, более 80% сдававших экзамен повторно смогли улучшить свои результаты. А 54% выпускников, не справившихся с ЕГЭ, смогли преодолеть минимальный порог со второй попытки.

Особенно Ракова отметила тех выпускников, которые решились на пересдачу, получив 90 баллов и выше за предмет. По итогу пересдачи пятеро из таких получили 100 баллов.

«В столице стало больше мультистобальников: 1 860 стобальников, 177 двестибальников, 17 тристабальников. Кроме того, вдвое сократилось и количество выпускников, не сдавших базовые экзамены по русскому языку и математике», — отметили в мэрии Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее для столичных выпускников создали сервис для подбора вузов. По словам Анастасии Раковой, к сервису по рекомендации институтов «Московской электронной школы» (МЭШ) обратились за месяц более 100 тысяч раз.

Автоподборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления на платформе формируется в том числе на основании итогов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиске образовательных учреждений. Кроме того, благодаря сервису можно узнать информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления.