Оттава, 16 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Минобороны Канады заявило, что Вооружённые силы Украины могут применять переданное Киеву канадское оружие на территории России, передаёт телеканал CBC.

Petro Poroshenko/Global Look Press

«Канада не ограничивает географически использование военной техники, которую мы передаем Украине», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным телеканала, соответствующее заявление от МО Канады последовало после террористического нападения ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители. При этом источник уточняет, что неясно, была ли применена канадская техника при нападении украинских подразделений на российский регион.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Помощник президента РФ Николай Патрушев 15 августа заявил, что планирование нападения Киева на Курскую область не обошлось без участия НАТО и спецслужб Запада, без их прямой поддержки ВСУ бы не рискнули зайти на территорию региона.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.