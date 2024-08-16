Лондон, 16 августа, 2024, 07:14 — ИА Регнум. В Великобритании общественность усомнилась в целесообразности продолжения дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

ИА Регнум Украинцы, ВСУ, оружие, СВО

«Однако и сдавать назад, теряя лицо перед западными партнёрами, лейбористам не с руки», — продолжил дипломат в беседе с «РИА Новости».

С приходом к власти лейбористы начали доказывать, что от них не стоит ожидать смены позиции по Украине, напомнил посол.

Как сообщало ИА Регнум, победа в июле Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании не изменит отношение страны к России, считает руководитель Центра британских исследований Российской академии наук Елена Ананьева. Британцы предпочли меньшее из двух зол, так как отторжение Консервативной партии слишком велико, добавила эксперт.

Великобритания не только занимается подготовкой украинских военных, но и принимает активное участие в проведении военных и диверсионных операций Вооружённых сил Украины, а также имеет непосредственное значительное влияние на руководство республики, констатировал 14 августа российский посол Келин. Он напомнил, что, по данным Минобороны РФ, более чем 800 британцев отправились воевать за Украину. Из них уничтожили 360 человек.