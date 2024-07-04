Москва, 4 июля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Победа Лейбористской партии в Великобритании не изменит отношение страны к России. Такое мнение 4 июля корреспонденту ИА Регнум высказала руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева, комментируя парламентские выборы, которые проходят в Великобритании 4 июля.

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Согласно прогнозам, Лейбористская партия может одержать историческую победу, которая будет более значимой, чем победа Тони Блэра в 1997 году. Однако популярность Лейбористской партии и её лидера Кира Стармера сейчас не такая высокая, как тогда, пояснила эксперт.

По её словам, британцы предпочли меньшее из двух зол, так как отторжение Консервативной партии слишком велико.

Ананьева напомнила, что консерваторы находятся у власти в Великобритании 14 лет, за это время страна вышла из Евросоюза, что сейчас большинство британцев считают ошибкой. Кроме того, Консервативная партия дискредитировала себя в период пандемии коронавируса. Будучи премьер-министром Великобритании Борис Джонсон устраивал вечеринки во время локдауна и был первым премьером, который получил административный штраф за это. Эти скандалы очень подорвали репутацию Консервативной партии, уточнила британовед.

Она добавила, что в качестве премьер-министра Лиз Трасс с её бюджетом и кратковременным пребыванием в этой должности ликвидировала основы репутации партии тори. Консерваторы всегда опережали лейбористов в качестве партии, способной управлять экономикой. С тех пор, как Лиз Трасс объявила о своём мини-бюджете, лейбористы стали опережать консерваторов в этой части, подчеркнула эксперт.

Ананьева отметила, что в Великобритании также наблюдается снижение уровня жизни и кризис в сфере здравоохранения, поэтому у жителей страны много претензий к консерваторам.

«Победа Лейбористской партии не изменит кардинально жизнь обычных британцев. Эта партия составила очень осторожный манифест и не собирается повышать налоги и тратить деньги из государственного бюджета. Увеличения расходов на социальные службы не будет, и всё останется в основном в прежнем виде. Во внешней политике лейбористы попытаются наладить более тесные отношения с Европейским союзом. На отношениях России и Великобритании перемена партий у власти не скажется. Лейбористы зарекомендовали себя как партия, которая поддерживает киевский режим, и продолжит его поддержку и далее», — пояснила британовед.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в разговоре с королём Карлом III попросил распустить парламент. Король удовлетворил просьбу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что досрочные выборы в британский парламент являются внутренним делом королевства и не повлияют на отношения Лондона и Москвы.

Руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева сообщила, что лидер Лейбористской партии Кир Стармер занимает антироссийскую позицию, а Лейбористская партия поддерживает Украину. Так, в феврале Стармер посетил Киев и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В середине мая «теневые» министры обороны и иностранных дел Великобритании Джон Хили и Дэвид Лэмми также посетили Киев и пообещали поддержку киевскому режиму до окончания конфликта, отметила Ананьева.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу в случае победы Консервативной партии на предстоящих всеобщих выборах.

По словам премьер-министра, инициатива предполагает, что 18-летние британцы и британки должны будут год отслужить в вооружённых силах либо посвятить 25 дней в году волонтёрской деятельности в полиции, спасательных службах, структуре здравоохранения или других организациях. При этом Сунак отметил, что нововведение не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию.

По данным издания The Guardian, инициативу лидера Консервативной партии раскритиковали в Лейбористской партии, члены которой назвали предложение Сунака бесполезным.