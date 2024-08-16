Москва, 16 августа, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкозa, операции по которым были приостановлены из-за налоговых долгов, уже доступны. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик».

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

Сумма её налоговой задолженности составляла 262,817 тыс. рублей.

На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано творческое ИП.

В настоящее время сведения о заблокированных счетах певицы в базе отсутствуют.

Также ей принадлежала компания «Система–А» по производству кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм. Предприятие прекратило работу в январе 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, счета Глюкозы были заблокированы Федеральной налоговой службой в июле.

Налоговая задолженность артистки составляла около 263 тыс. рублей. Были заморожены счета, принадлежащие Чистяковой-Ионовой, в трёх российских банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил долг в размере 302 млн рублей перед ФНС.

23 июля Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму чуть меньше 80 млн рублей. Отмечалось, что выплаты спортсмен задолжал управлению ФНС по Республике Дагестан.