Москва, 25 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 24 июля сообщило издание «Известия».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова)

Налоговая задолженность артистки составляет около 263 тыс. рублей. Заморожены счета, принадлежащие Чистяковой-Ионовой в трёх российских банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. Решение о блокировке счетов принято 22 июля.

Проблемы с задолженностью у певицы возникли после концерта в Красноярске, где артистка, по отзывам зрителей, не попадала в ноты, при этом вела себя и выглядела странно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) объяснила своё странное поведение на концерте в Красноярске побочным эффектом от антидепрессантов и снотворного. По словам артистки, она обратилась к врачу в связи со сложным периодом в жизни, и ей прописали лекарства, которые она принимала впервые и не знала, какое воздействие на неё окажут препараты.

В свою очередь, бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что намерен подать иск в отношении Чистяковой-Ионовой после её концерта в Красноярске. Ситуацию вокруг певицы он назвал «бешенством» и «беспределом» и добавил, что уход исполнительницы из коллектива также связан с её заявлениями и политическими взглядами.

Кроме того, Фадеев напомнил, что Ионова больше не входит в созданную им группу «Глюк’oZa», была лишь «приглашённой актрисой», время сотрудничества с которой вышло.