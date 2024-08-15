Бердянск, Запорожская область, 15 августа, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Под удар украинского дрона-камикадзе в Запорожской области попали депутаты Госсобрания Башкирии. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба регионального парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

«Автомобиль с депутатами Государственного Собрания — Курултая Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, находившимися с гуманитарной миссией в зоне проведения СВО, был атакован ударным дроном», — уточнили в Telegram-канале высшего законодательного органа госвласти республики.

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачёв добавил, что депутаты на личном автомобиле Уразгулова возвращались в Бердянск после передачи бойцам гуманитарного груза. Парламентариев атаковали возле населённого пункта Токмак в Запорожской области.

Удар дрона пришёлся по крыше ехавшей на скорости машины. В результате беспилотник отлетел и взорвался в воздухе. Автомобиль получил серьёзные повреждения, но продолжил движение. Тимергали Уразгулов был легко ранен, от госпитализации он отказался.

Депутаты самостоятельно выехали из опасной зоны. В настоящее время они направляются в Уфу.

Как сообщало ИА Регнум, в июле под обстрел со стороны ВСУ попал депутат Госдумы, командир разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Удары по автомобилю корректировал дрон противника. Машина была изрешечена осколками. Два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье, получили ранения. Водитель направил автомобиль в лесопосадку, где раненым оказали первую помощь, а затем отвезли в госпиталь. Депутат Госдумы не пострадал.