Сумы, Украина, 15 августа, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Повторный взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом 15 августа сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.

За несколько минут до этого в городе также слышали взрывы. Другие подробности инцидентов не приводятся.

С 21:38 мск сирены оповещения населения об опасности с воздуха стали включать в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Ночью 15 августа взрыв прогремел и в Черкасской области Украины. О повреждениях объектов в результате инцидента не сообщалось.

Вечером 14 августа в одном из киевских кафе взорвалась граната. Происшествие случилось на улице Рейтарской. Мэр столицы Украины Виталий Кличко пояснил, что в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Жертв и разрушений не было.