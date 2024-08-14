Киев, 14 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. В одном из киевских кафе, по предварительной информации, взорвалась граната. Об этом 14 августа сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Telegram-канале он отметил, что инцидент произошёл на улице Рейтарской. На место происшествия выехали экстренные службы.

«В результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении», — добавил Кличко чуть позже.

Жертв и разрушений нет, заключил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 августа в Киеве и Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Поздним вечером 30 июля взрывы также прозвучали в Киеве и Полтаве. Мэр Кличко отмечал, что звуки взрывов слышали из-за работы средств ПВО в Киевской области.

На улице Милославской в Киеве в ночь на 29 июня пьяный боец нацгвардии Украины взорвал гранату. В его квартире правоохранители нашли ещё пять гранат и порядка 40 патронов различного калибра. Мужчине за его противоправные действия грозит от трёх до семи лет лишения свободы.