Брюссель, 15 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) следят за распространением оспы обезьян в ряде африканских стран и оценивают риск её распространения в странах ЕС. Об этом сказано в опубликованном на сайте ECDC заявлении.

TASS /EPA/RUNGROJ YONGRIT

«ECDC следит за вспышкой вируса оспы обезьян в Африке и работает с региональными партнерами над оценкой угрозы этого заболевания для стран ЕС и Европейской экономической зоны», — сказано в заявлении центра.

Вместе с этим глава минздрава Демократической Республики Конго (ДРК) Самуэль Роджер Камба сообщил, что с начала года в стране было зарегистрировано 15 664 вероятных случаев оспы обезьян, из которых 548 оказались летальными. Случаи заболевания были выявлено во всех 26 провинциях ДРК.

Как передавало ИА Регнум, ранее Роспотребнадзор сообщил, что России не угрожает распространение оспы обезьян, в достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

В 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель. Уже зарегистрировали более 14 тыс. случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня.