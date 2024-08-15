Минск, 15 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Решение властей Литвы запретить въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами является очередным проявлением безумия Вильнюса, заявил 15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

С экономической точки зрения власти Литвы нанесли себе вред, Белоруссии же это решение пойдёт на пользу, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», передаёт белорусское государственное информагентство «Белта».

«Слава богу. Наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Белоруссии и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Этот так называемый экономический туризм — это огромные средства, которые вывозились отсюда», — сказал Лукашенко.

Европейские компании привозили свои товары к границам России и Белоруссии, чтобы граждане наших стран могли их покупать, тратя на это миллиарды долларов, теперь объём этих средств снизится, пояснил Лукашенко.

«Я вам просто советую на это бешенство не обращать внимания. Может, где-то через запятую как пример приводить безумства этого Запада и Европейского союза и до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли и не играют в истории сегодня никакой роли. Я на это даже внимания не обращаю», — добавил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, пограничный комитет Белоруссии ранее сообщал, что из-за действий соседних стран — членов ЕС и НАТО в очередях на границах скапливаются тысячи машин и автобусов.

Власти Белоруссии в 2022 году объявили режим безвизового въезда для жителей ближайших стран Евросоюза и НАТО, чтобы развеять домыслы враждебной пропаганды и заработать на туристах, но в ответ эти страны начали воздвигать всё больше препятствий на въезд и выезд из Белоруссии, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. «Железный занавес», выстраиваемый странами НАТО на рубежах Белоруссии, больно бьёт по жителям приграничья с обеих сторон, подчеркнул эксперт.