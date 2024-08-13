Минск, 13 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В очереди на въезд в ЕС с территории Белоруссии по состоянию на 12:00 мск 13 августа находятся около 2900 автомобилей и 50 автобусов, сообщил пограничный комитет Белоруссии.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Самая значительная очередь — на границе с Литвой, отметило ведомство.

«По состоянию на 12:00 1440 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Сопредельные контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию 23% фур от нормы. Самый загруженный маршрут на данном направлении по-прежнему проходит через Шальчининкай (Бенякони)», — сказано в сообщении.

Перед единственным функционирующим пунктом пропуска на белорусско-латвийской границе Патерниеки (Григоровщина) находятся около 590 грузовиков, ещё около 800 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед литовскими погранпереходами, а также польским переходом Тересполем (Брест), там же въезда ожидают 50 автобусов, сказано в сообщении.

Как польские, так и литовские контрольные службы приняли на свою территорию значительно меньше транспорта, чем в соответствии с нормами (37 и 57% соответственно), отметил также погранкомитет.

Власти Белоруссии в 2022 году объявили режим безвизового въезда для жителей ближайших стран Евросоюза и НАТО, чтобы развеять домыслы враждебной пропаганды и заработать на туристах, но в ответ эти страны начали воздвигать всё больше препятствий на въезд и выезд из Белоруссии, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. «Железный занавес», выстраиваемый странами НАТО на рубежах Белоруссии, больно бьёт по жителям приграничья с обеих сторон, подчеркнул эксперт.

Власти Польши потратят почти 2,6 млрд долларов на строительство «Восточного щита» в рамках программы по усилению границы с Россией и Белоруссией, заявил в мае премьер-министр страны Дональд Туск. План включает укрепление существующих сооружений, строительство новых укреплений, изменение рельефа местности и возведение специальных лесных заграждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией. Ранее Туск также заявлял, что Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, и призвал ЕС присоединиться к финансированию укрепления границы.

Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку у границ с Белоруссией, в Польше и странах Прибалтики, заявил 12 августа официальный представитель государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский. Подразделения пограничных ведомств указанных стран ведут охрану границы с Белоруссией в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, а также полиции, добавил он.