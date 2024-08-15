Курск, 15 августа, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области тают с каждым днём. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник отовсюду пытается продавить, пролезть. Однако с каждым днём силы ВСУ тают. В скором времени, когда эти силы и техника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно», — отметил он в ходе эфира телеканала «Россия 24».

По его словам, происходящее в Курской области — это временная инициатива, которая досталась противнику за счёт того, что он смог собрать ресурсы и надавить на один участок.

13 августа Алаудинов проинформировал, что ВС России уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что противник несёт такие потери, которые, наверное, не нёс за весь период спецоперации.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. СК сообщил, что бойцы Украины активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она пояснила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.