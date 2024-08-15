Москва, 15 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Обстановка в Белгородской области является напряжённой. Об этом в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Повреждённый в результате атаки ВСУ дом в Шебекино

«Обстановка в регионе остаётся сложной и напряжённой. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС России.

Куренков добавил, что в регионе организовали работу по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не дают субъекту ликвидировать последствия самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительственной комиссии.

14 августа глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области для дополнительной защиты населения и поддержки пострадавших был объявлен режим ЧС регионального уровня.

9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.