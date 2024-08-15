* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 15 августа, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Пленный из состава нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Станислав Кадраков решил остаться в родном регионе и воевать на стороне России против ВСУ. О своём выборе азовец рассказал журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Во-первых, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло. Вторая причина, более основная: я родился здесь, в городе Шахтёрске, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену. — Прим. ред.) пришёл к тому, что хочу остаться», — объяснил он.

Кадраков добавил, что сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Для полноценной жизни на территории ДНР, по словам азовца, нужно отслужить в армии, поэтому им было принято решение остаться.

Как передавало ИА Регнум, в мае пленный украинский военнослужащий Александр Ананьев получил из рук заместителя начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майора Апти Алаудинова российский паспорт. Ананьев сдался в плен российским военным в 2023 году. Тогда он попросил не включать его в обменный список, а дать возможность получить гражданство РФ.

Каждый десятый украинский военный бежит из Вооружённых сил Украины, рассказал 5 августа военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Он привёл высказывание замкомандира ВСУ, по словам которого вынужденные находиться на передовой бойцы ВСУ отказываются воевать.