Киев, 5 августа, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Каждый десятый украинский военный бежит из Вооружённых сил Украины (ВСУ), рассказал 5 августа военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

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«Где-то каждый 10-й, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты 10 человек», — заявил Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Военный эксперт добавил, что замкомандира ВСУ рассказывал ему о том, что те украинские бойцы, которые вынуждены быть на передовой, отказываются воевать.

Как сообщало ИА Регнум, в мае экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ всё чаще бегут с передовой и сдаются в плен на глазах у российских военных. По словам эксперта, украинские боевики делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают, либо сдаются в плен. Макгрегор предположил, что в дальнейшем можно ожидать ещё больше капитуляций в рядах ВСУ.

В начале июля украинец решился на побег из ВСУ по примеру бывшего сослуживца Максима Лихачёва, угнавшего украинский танк Т-64. Бойца ВСУ Александра Прудникова вывезли на позицию и оставили одного. Тогда он решил сложить оружие и пойти в сторону российских военных, чтобы сдаться.

В июне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что среди бойцов ВСУ идеологически заряженных уже нет. Украинские бойцы идут в бой в основном со стрелковым оружием и миномётной поддержкой.