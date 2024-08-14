Магас, 14 августа, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Из-за засухи на территории муниципальных образований Республики Ингушетия ввели режим чрезвычайного положения. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

pogoda-dnem.ru Засуха

Соответствующее решение местные власти приняли из-за гибели урожая в результате аномальной жары.

По словам заместителя руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия Шамсудина Галаева, в текущем году в регионе установились аномальные температуры воздуха — от +35 градусов и выше, а также отсутствие осадков на протяжении более 10 дней подряд. Всё это пагубно отразилось на вегетации растений, добавил он.

Были приняты все необходимые меры для снижения рисков потери урожая (применение минеральных удобрений, качественных семян и средств защиты растений). При отсутствии атмосферной влаги этого оказалось недостаточно.

После установления гибели растений межведомственная комиссия приняла решение о введении на региональном уровне чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесённого сельхозтоваропроизводителям аномальными природно-климатическими явлениями.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Ростовской области из-за гибели посевов режим повышенной готовности сменили на режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что из-за продолжительной почвенной засухи в области погибли, а также пострадали значительные площади посевов сельскохозяйственных культур. По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять почти треть урожая.