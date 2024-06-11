Ростов-на-Дону, 11 июня, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о решении сменить режим повышенной готовности на режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что из-за продолжительной почвенной засухи в области погибли, а также пострадали значительные площади посевов сельскохозяйственных культур.

По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30% урожая.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на заседании оперативного штаба глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня заявил, что из-за заморозков, которые наблюдались в 21 регионе страны, в России погибло более 1% урожая.

В июне Лут сообщила о том, что в стране могут ввести режим федеральной чрезвычайной ситуации из-за ущерба, нанесенного сельскому хозяйству заморозками. По её словам, после нестандартной погоды погибли посевы более чем на 1 млн га.