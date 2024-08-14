Москва, 14 августа, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Минобрнауки решило сократить в вузах число бюджетных мест для победителей олимпиад, сообщил 14 августа «Интерфакс», ссылаясь на данные пресс-службы ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призёры олимпиад школьников», — сообщили в министерстве журналистам.

Для тех, кто поступает без вступительных испытаний, планируется ввести квоту не более 70% от общего числа бюджетных мест по каждой специальности. Кроме того, Минобрнауки планирует разрешить зачислять в вузы без испытаний только призёров школьных олимпиад за 11-й класс, а также для призёров олимпиад первого и второго уровней.

В министерстве заявили, что в ряде ведущих вузов в этом году поступающих без вступительных экзаменов оказалось больше, чем было бюджетных мест. Это объяснили слишком широким перечнем олимпиад, результаты которых учитывались.

При этом, по данным Рособрнадзора, всего в вузы РФ без вступительных испытаний приняли менее 2% студентов, занявших бюджетные места. Всего таких мест было выделено более 621 тыс.

Как передавало ИА Регнум, Минобрнауки 4 августа сообщило, что результаты приёмной кампании в вузы в этом году оказались лучше прошлогодних. Многие учебные заведения смогли сразу закрыть набор на бюджетные места, повысив качество отбора абитуриентов, из выделенных 621 тыс. мест уже распределили 73%, отмечалось в сообщении.

Приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что, как ожидается, в 2024 году в высшие учебные заявления поступят более 1 млн человек.