Москва, 4 августа, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Результаты приёмной кампании в 2024 году оказались лучше, чем прошлогодние, сообщила 4 августа пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

«По имеющимся на текущий момент данным, её результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Так, в 2024 году всего было выделено более 621 тысячи бюджетных мест, 73% из них распределены в регионы России. Наибольшее количество выделено вузам Татарстана (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места). Университетам новых российских регионов установлены 29 304 места.

Больше всего бюджетных квот, отмечает министерство, выделили на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).

Как передавало ИА Регнум, приёмная кампания в российские высшие учебные заведения началась 20 июня. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что общее количество абитуриентов в вузы может превысить 1 млн человек.

С 2024 года российские вузы обязали принимать документы от абитуриентов в электронном виде через суперсервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн». При этом у абитуриентов сохранилась возможность подать документы офлайн лично или по почте. В прошлом году сервисом воспользовались примерно 40% абитуриентов, а это вдвое больше, чем в 2022 году.