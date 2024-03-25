Москва, 25 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Приёмная кампания в российские высшие учебные заведения начнётся 20 июня. Общее количество абитуриентов в вузы может превысить 1 млн человек, сообщило правительство России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тыс., важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи — суперсервис «Поступай в вуз онлайн». Необходимо также держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, об удобстве сервиса «Поступай в вуз онлайн» говорит количество заявлений в вузы, а также отзывы абитуриентов. Фальков добавил, что любая цифровая система требует постоянного обновления для поддержания возможности отвечать ещё большему количеству запросов.

Вместе с тем министр выразил надежду, что межведомственная работа обеспечит приёмную кампанию без перебоев.

В свою очередь министр цифрового развития России Максут Шадаев подчеркнул, что работа по подготовке суперсервиса к приемной кампании идет в штатном режиме.

«В этом году мы расширяем функционал — с помощью портала госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться», — пояснил Шадаев.

В правительстве напомнили, что в прошлом году с помощью сервиса заявления в вузы подали порядка 2,2 млн абитуриентов.

Как передавало ИА Регнум, с 2024 года российские вузы обязали принимать документы от абитуриентов в электронном виде через суперсервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

При этом у абитуриентов сохранилась возможность подать документы офлайн лично или по почте.

В прошлом году сервисом воспользовались примерно 40% абитуриентов, а это вдвое больше, чем в 2022 году.

Вместе с тем 13 января Минобрнауки сообщило, что в России не будет централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов.

В ведомстве тогда пояснили, что дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает. При этом в министерстве напомнили, что большинство студентов в России обучаются в государственных вузах бесплатно.