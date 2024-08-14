Гашек заявил о желании помочь атлетам РФ вернуться на соревнования
Гашек заявил о желании помочь атлетам РФ вернуться на международные соревнования
Прага, 14 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек заявил, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные старты.
«Предлагаю помощь отдельным мировым федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету (МОК), предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге. Я хочу сотрудничать в этом, это важно», — передаёт его слова издание iDNES. cz.
Как сообщало ИА Регнум, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в лиге выступают российские спортсмены. Так, 12 января в соцсети Х он написал, что НХЛ таким образом «рекламирует военные действия» на Украине.
29 января он заявил, что не собирается возвращать заработанные в России деньги, так как заслужил их. По словам Гашека, в период выступления в качестве вратаря «Спартака» он считал Россию «достаточно демократическим государством», а политики и чиновники не предупреждали его об опасности или неприемлемости работы в этой стране.
В 2022 году после начала спецоперации на Украине международные спортивные организации, в том числе МОК, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских атлетов. В Кремле и МИД называли эти решения политизированными и несправедливыми.
9 декабря 2023 года пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе, без флага, гимна, а также любой другой национальной символики и лишь в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.
Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Он добавил, что в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным».
Российский лидер отметил, что олимпийские соревнования без российских атлетов станут ущербными и неинтересными. Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.