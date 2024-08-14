Прага, 14 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек заявил, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные старты.

Илья Питалев/РИА Новости Доминик Гашек

«Предлагаю помощь отдельным мировым федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету (МОК), предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге. Я хочу сотрудничать в этом, это важно», — передаёт его слова издание iDNES. cz.

Как сообщало ИА Регнум, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в лиге выступают российские спортсмены. Так, 12 января в соцсети Х он написал, что НХЛ таким образом «рекламирует военные действия» на Украине.

29 января он заявил, что не собирается возвращать заработанные в России деньги, так как заслужил их. По словам Гашека, в период выступления в качестве вратаря «Спартака» он считал Россию «достаточно демократическим государством», а политики и чиновники не предупреждали его об опасности или неприемлемости работы в этой стране.

В 2022 году после начала спецоперации на Украине международные спортивные организации, в том числе МОК, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских атлетов. В Кремле и МИД называли эти решения политизированными и несправедливыми.

9 декабря 2023 года пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе, без флага, гимна, а также любой другой национальной символики и лишь в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. Он добавил, что в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным».

Российский лидер отметил, что олимпийские соревнования без российских атлетов станут ущербными и неинтересными. Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.