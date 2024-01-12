Прага, 12 января, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр и двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Доминик Гашек снова раскритиковал североамериканскую Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за то, что та позволяет участвовать в своих матчах российским игрокам. Он написал об этом 12 января в соцсети Х (ранее Twitter).

AP/TASS

По словам Гашека, в этом вопросе не нужно трогать самих игроков, которые тут ничего не решают.

«Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать и таким образом рекламировать военные действия», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине Гашек неоднократно высказывался против выступления российских игроков в НХЛ. В феврале 2022 года он требовал, чтобы НХЛ разорвала контракты с россиянами, а в октябре этого же года выступал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии. При этом до начала СВО Гашек критиковал НХЛ за чрезмерные, по его мнению, траты на российских хоккеистов.

До этого, 9 января, он вновь выступил с резким обращением в адрес российских хоккеистов и призвал не допускать их к международным турнирам.